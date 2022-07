Ubriaco invade corsia opposta e colpisce ciclista, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 04 LUG - I carabinieri hanno arrestato per lesioni stradali gravissime l'automobilista 47enne di Sarre che - secondo quanto ricostruito dall'Arma - domenica pomeriggio ad Aosta ha colpito un ciclista, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini in prognosi riservata. L'uomo guidava con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito: gravemente indiziato di lesioni stradali gravissime, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Alle 17.40 era alla guida della sua Citroen quando, in regione Saraillon, ha effettuato un sorpasso invadendo la corsia opposta all'altezza di una intersezione stradale: una manovra che ha colto di sorpresa il ciclista, anch'egli di 47 anni, che viaggiava nella propria corsia e che a causa dell'impatto è caduto a terra riportando gravi traumi.

L'automobilista inoltre è stato sanzionato per aver effettuato un sorpasso dove non era consentito e la sua vettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. (ANSA).