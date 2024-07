Usa, Biden ha avuto una brutta serata ma sa come riprendersi

"Joe Biden ha avuto una serataccia ma sa come riprendersi". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ricordando che il presidente "aveva avuto un'influenza", la notte del dibattito tv contro Donald Trump. "Non è strano per un presidente in carica non essere al massimo nel primo duello televisivo", ha aggiunto la funzionaria.

Biden terrà una conferenza stampa durante il vertice Nato la settimana prossima, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre confermando anche l'intervista del presidente americano con l'Abc. Sarà il primo punto con i reporter dopo il disastroso dibattito tv contro Trump.



