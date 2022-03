Meteo, atteso miglioramento nel week-end della Fiera Sant'Orso

L'ufficio meteo regionale prevede che le condizioni di nuvolosità e deboli precipitazioni miglioreranno nel fine settimana della Fiera di Sant'Orso, quest'anno eccezionalmente spostata al 2 e 3 aprile a causa della pandemia. Sabato, si legge nel bollettino odierno, sono previste "deboli precipitazioni nella notte che si confineranno sulla dorsale e cesseranno entro la metà della giornata, con cielo che resterà nuvoloso fino alla serata. Domenica nuvolosità irregolare".

E' previsto un peggioramento delle condizioni da giovedì, con un "graduale aumento della nuvolosità media e presenza di addensamenti lungo la dorsale, associati dal pomeriggio a precipitazioni generalmente deboli, più intense in alta valle, con limite neve in calo da 1600 m a 1100 m circa. Incremento della nuvolosità a partire dalla serata sulla zona occidentale".

Per venerdì è atteso un "cielo molto nuvoloso per la presenza di nubi medio-basse, con qualche fiocco durante la notte e deboli precipitazioni che diventeranno più diffuse durante la giornata fino ad interessare l'intera regione con limite neve a 1000 m, in calo. Diradamento della nuvolosità a partire dalla serata".