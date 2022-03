Covid: mascherina raccomandata in percorso Fiera Sant'Orso

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - In occasione della 1022/a edizione della Fiera di Sant'Orso, in programma il 2 e 3 aprile nel centro storico di Aosta, si raccomanda l'uso della mascherina lungo il percorso. L'appello arriva dall'assessorato Sviluppo economico "in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile".

Giovedì 31 marzo per l'accesso al Padiglione enogastronomico e all'Atelier des métiers sarà richiesto il green pass rafforzato e l'utilizzo della mascherina chirurgica. Inoltre a partire da venerdì primo aprile e fino a domenica 3 aprile: obbligo di mascherina FFP2 per l'ingresso sui mezzi di trasporto locale (navette); obbligo di mascherina FPP2 e super green pass per l'ingresso al concerto del 2 aprile "La Corda Frouteyeal", al Teatro Splendor; obbligo della mascherina FPP2 e super green pass per l'ingresso per l'accesso al Concerto del Coro Sant'Orso del primo aprile, alla Collegiata dei Santi Pietro e Orso; obbligo di mascherina chirurgica e di green pass base per l'accesso alle Pro loco che effettuano attività di ristorazione e al padiglione enogastronomico in Piazza Plouves; semplice obbligo di mascherina chirurgica per l'accesso all'Atelier des métiers in Piazza Chanoux. (ANSA).