Quasi mille adesioni per la Fiera di Sant'Orso di aprile

Sono 997 le adesioni degli artigiani alla Fiera di Sant'Orso la cui edizione 2022 si terrà, in via eccezionale, ad aprile. A fornire il dato è il dirigente della struttura Attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione, Marco Riccardi. "In molti, circa 970, hanno confermato la loro adesione già espressa per la Fiera a gennaio, mentre gli altri si sono aggiunti nell'ultimo periodo", spiega precisando che al momento le "iscrizioni sono già chiuse".