Assalto al carro della Bruna, un giovane finisce in ospedale

E' ricoverato in osservazione nell'ospedale "Madonna delle Grazie" il giovane di 20 anni che, la notte scorsa, a Matera, si è lanciato da alcuni metri di altezza - da un palo che sosteneva le luminarie - sul carro della Madonna della Bruna, Protettrice della città, che stava arrivando in piazza per il tradizionale "assalto".

Il giovane ha mancato il carro ed è caduto pesantemente a terra, infortunandosi ad un piede e riportando un trauma facciale, secondo quanto reso noto dall'Azienda sanitaria di Matera. E' stato tenuto in osservazione in ospedale "per sicurezza".

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha parlato di un "gesto incosciente. In futuro - ha aggiunto - andranno adottate ulteriori misure finalizzate a impedire gesti simili". In totale, dieci persone di sono ferite durante i festeggiamenti, sette delle quali durante l'assalto al carro trionfale, "che si conferma la fase più rischiosa della festa": nove sono già stati dimesse dall'ospedale.