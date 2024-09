Bandecchi, l'importante non è come mi comporto io

"Con me chi mi rompe i... ha una risposta .. l'importante non è come mi comporto io. E' che non mi dovete venire a rompere... Allora farò il mio lavoro e stop": il sindaco di Terni Stefano Bandecchi torna sull'episodio che, durante una discussione, lo ha visto sputare per due volte dell'acqua, bevuta da una bottiglietta, in faccia al proprio interlocutore, un cittadino ternano. Scena finita sui social e che gli ha portato diverse critiche.

Bandecchi ne ha parlato in un video su Instagram. "Torno sull'episodio - ha detto - e vorrei chiarire un punto. Voi avete l'idea dell'uomo politico che deve essere incapace, moscio e si deve far prendere per il... da tutti. E poi non si capisce per quale motivo deve tirare fuori una resistenza particolare quando giornalisti e altri lo prendono evidentemente di mira. E lui deve essere rispettoso mentre gli altri fare quello che gli pare. Al punto da dire che se sparisci dalla faccia della terra sono contenti. Non è così con me".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA