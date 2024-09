Per M5s 'follia' Bandecchi, 'si ristabilisca clima civiltà'

Il gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Terni interviene sulla vicenda del sindaco Stefano Bandecchi. "Oggi gli sputi in faccia sono stati rivolti a un cittadino, domani potrebbero colpire voi o i vostri figli" sostiene in una nota.

"Chi giustifica questa follia - afferma il M5s - non comprende che espone se stesso e i propri cari a una deriva pericolosa, in una città priva delle regole fondamentali della convivenza civile. Se fosse accaduto a voi, cosa fareste? Continuereste a ridere o a far finta di nulla? Pur mantenendo il massimo rispetto per ogni istituzione, riteniamo preoccupante che esponenti delle forze dell'ordine abbiano assistito a questa aggressione senza intervenire. Inoltre, il sindaco, dopo aver sputato in faccia a un cittadino, si è anche permesso di ordinare a un vigile urbano, presente durante i fatti, di chiedere le generalità della vittima. Un gesto gravissimo. Ci chiediamo cosa avrebbe fatto la polizia locale se fosse stato un comune cittadino a sputare al sindaco. E ci chiediamo anche cosa aspettano il prefetto e il Ministero dell'Interno a ristabilire in questa città un clima di civiltà. Questo silenzio non è più accettabile e veramente siamo stanchi di assistere a questi fatti così come siamo stanchi di vedere un consiglio comunale commissariato dalla badecchicrazia. La reazione della città deve essere unanime: chi non si indigna probabilmente pensa di meritare di essere trattato in questo modo, accettando inconsapevolmente di diventare il prossimo potenziale bersaglio degli sputi del sindaco. Un uomo che si crede al di sopra di ogni regola e legge, solo in virtù della sua ricchezza. Un principio che ci riporta indietro di mille anni, quando le regole erano valide solo per la plebaglia. Colpisce che i consiglieri di maggioranza continuino a rimanere a bordo di una nave che sta affondando, preparandosi a pagare il prezzo dei disastri che lascerà questo sindaco. Loro, da ternani, continueranno a vivere qui e saranno ricordati come quelli che hanno permesso questo delirio, mentre Bandecchi, finita questa esperienza - conclude il Movimento -, se ne andrà altrove con il suo elicottero voltando le spalle a tutti inclusi loro".



