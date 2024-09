Lega Terni, da Bandecchi gesto vergognoso

"Ancora un episodio gravissimo che vede protagonista il sindaco Bandecchi. Gesto vergognoso e incivile del primo cittadino che si permette di sputare acqua in faccia a un cittadino che aveva 'osato' contestarlo sotto Palazzo Spada. Questi metodi da bullo di quartiere vanno fermati subito, non è più possibile sopportare un comportamento del genere, soprattutto da chi è chiamato a rappresentare la città di Terni": così il segretario comunale Lega Terni Devid Maggiora. "Non bastavano gli sputi ai tifosi della Ternana - aggiunge -, le aggressioni verbali e le parolacce in consiglio comunale, le provocazioni e le minacce, l'abbaiare in aula, i diverbi accesi con i dipendenti comunali, le frasi sessiste, i video social di insulti gratuiti per tutti e chi più ne ha più ne metta. Adesso Bandecchi arriva a sputare acqua in faccia a un cittadino, la cui unica colpa è quella di contestarlo. Lo avvisiamo che in democrazia ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma nessuno può permettersi di fare gesti del genere, incivili e irrispettosi, tanto meno un sindaco che rappresenta l'intera città. Bandecchi dovrebbe solo vergognarsi e chiedere scusa, non solo al cittadino a cui ha sputato dell'acqua, ma a tutta Terni che ancora una volta è costretta ad assistere ad episodi di questo tipo. Ora basta".



