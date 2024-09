Parlamentari Pd, Piantedosi intervenga dopo sputi Bandecchi

Annunciano che si rivolgeranno al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al prefetto di Terni Giovanni Bruno i parlamentari del Pd Walter Verini e Anna Ascani dopo che il sindaco Stefano Bandecchi durante una discussione davanti al municipio ha sputato per due volte dell'acqua, bevuta da una bottiglietta, in faccia al proprio interlocutore, un cittadino ternano. Immagini rilanciate dai social.

"Bandecchi non tocca mai il fondo della volgarità - sostengono Verini e Ascani in una nota congiunta -, della mancanza di senso e di decoro istituzionale. Il nuovo episodio, lo sputo ad un cittadino, rappresenta una nuova ferita alla città, alla politica. Dopo le aggressioni a giornalisti, dopo le minacce e le intimidazioni a consiglieri comunali, ecco il sindaco che sputa ai cittadini". Secondo i parlamentari del Pd "questi inqualificabili comportamenti rappresentano una lesione democratica, impediscono un sereno e civile svolgimento del mandato elettivo dei consiglieri comunali e del confronto politico- istituzionale". "Occorre intervenire per interrompere questa deriva pericolosa" concludono Verini e Ascani.



