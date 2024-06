Scoccia, mai proposto a Monni ruolo vicesindaco Perugia

(V. 'Candidato sindaco terza forza...' delle 12.05 circa) "Posso affermare con assoluta certezza di non aver mai proposto al signor Massimo Monni un ruolo da vicesindaco nella mia giunta comunale. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato, come certamente ha fatto anche la mia avversaria, ma in nessun caso gli è stata offerta quella poltrona": lo sottolinea Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per il centrodestra.

Monni ha annunciato l'appoggio personale a Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca del centrosinistra. In una conferenza ha tra l'altro parlato degli incontri avuti con le candidate sostenendo di avere ricevuto da "quella di centrodestra" l'offerta di "un ruolo importante all'interno della Giunta". Circostanza ora smentita da Scoccia.

"Si tratta di una strategia comunicativa che si fonda su fake news - ha affermato in una nota la candidata di centrodestra -, l'ennesima di questa campagna elettorale. Siamo comunque certi del fatto che gli elettori di quella lista sono liberi di scegliere e sappiamo, conoscendoli, che non voteranno certo per questa sinistra".



