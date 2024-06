Ballottaggio per sindaca Perugia, Baiocco non si schiera

Davide Baiocco, uno dei cinque candidati sindaco di Perugia al primo turno (con Forza Perugia e Alternativa Riformista-Italexit), ha annunciato la decisione di non schierarsi nel ballottaggio tra Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi. "Il mio augurio è che vinca la migliore ma, cosa ancora più importante di tutte, mi auguro che a vincere sia la nostra Perugia" ha scritto in una nota diffusa oggi. Secondo quanto risulta all'ANSA, mercoledì renderà nota la sua scelta Leonardo Caponi, Pci - Perugia contro guerra e neoliberismo, mentre Massimo Monni ha annunciato proprio oggi il voto personale a Ferdinandi, con gli appartenenti a Perugia merita che si esprimeranno "secondo coscienza". Baiocco ha spiegato di essere "stato contattato sia da Margherita sia da Vittoria".

"Seguendo i principi e i valori che mi guidano sempre in tutto quello che faccio - ha aggiunto -, ho parlato con entrambe.

Prima di ogni cosa, per continuare ad approfondire la conoscenza personale, oltre che per valutare quello che avessero da dirmi.

Quello che è emerso da questi incontri sono il rispetto e la stima reciproci e, come sempre detto in questa campagna, il fatto che tutti quanti noi candidate e candidati siamo qua con uno spirito, nel quale ho sempre creduto fortemente, d'amore verso la nostra città". "Nonostante, come già ribadito in campagna elettorale - ha spiegato ancora Baiocco -, credo sia normale avere convergenza in alcuni punti del programma, non può, come ovvio, esserci allineamento ed essendo una persona che non crede nei partiti e nella 'classica politica', ma nelle persone, proponendomi di fatto da subito come un'alternativa nell'unico puro e autentico interesse di restituire ai cittadini una nuova Perugia, preferisco lasciarli liberi, senza alcun mio condizionamento, di votare in base a quella che è la loro coscienza e e il loro sentimento di fiducia".



