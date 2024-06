Ferdinandi, Monni è prova che esiste la buona politica

"Massimo Monni, ha dato prova e testimonianza del fatto che fortunatamente esiste ancora la buona politica, quella animata, appassionata, libera e non fatta di interessi individuali, ma che è capace di rimettere al centro soprattutto il bene della città": è quanto sottolinea in un video diffuso sui social la candidata sindaca di Perugia per il centrosinistra Vittoria Ferdinandi. "Massimo - ha aggiunto - è una persona di cui ho enorme stima e mi lega a lui un affetto profondo e sincero, e durante il nostro ultimo incontro ho avuto la riprova della grande integrità morale e dei valori che io ho gli sempre riconosciuto".

"Ringrazio Massimo - dice ancora Ferdinandi - per le belle parole che ha speso nei miei confronti. Il suo appoggio è un appoggio libero perché il nostro indirizzo politico è chiaro.

Noi non mercanteggiamo posizioni future di governo sulla base di interessi elettorali contingenti. Noi crediamo che Perugia abbia bisogno di una politica coerente e trasparente, che sappia rimettere al centro sempre e solo l'interesse collettivo e il bene della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA