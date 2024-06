Sul sito Umbria dell'ANSA il confronto Ferdinandi-Scoccia

Confronto in video, seppure a distanza, tra Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi, candidate sindaca di Perugia per centrodestra e centrosinistra, sulla pagina dedicata all'Umbria del sito ANSA (www.ansa.it/umbria/). Per entrambe stesse domande e uguali tempi per rispondere.

Ferdinandi e Scoccia sono state intervistate nella redazione di Perugia dell'Agenzia. "Perché elettrici ed elettori devono scegliere lei come nuova sindaca di Perugia? Come pensa di convincere elettrici ed elettori ad andare a votare in una domenica di fine giugno? Per vincere pensa più di poter convincere gli indecisi o coloro che hanno votato per gli altri tre candidati?" le domande alle quali hanno risposto.



