Love Film Festival a Perugia dal 27 al 30 giugno

Soffia su 10 candeline il Love Film Festival di Perugia, festival cinematografico - il primo in Italia sottolineano gli organizzatori - incentrato sul tema dell'amore.

L'edizione 2024 è dedicata alla "passione" e si terrà nel capoluogo umbro dal 27 al 30 giugno. Tra i vari partner, Il Love Film Festival è sostenuto dalla Fondazione Perugia e ha il patrocinio di Rai Umbria, media partner Tgr.

La manifestazione, che premia con il Grifone d'oro le pellicole italiane e internazionali uscite in sala nell'anno precedente per le categorie di Miglior film, Migliore regia, Miglior attrice, Miglior attore, Miglior sceneggiatura e Miglior cortometraggio, nel corso degli anni ha visto alternarsi nello storico Palazzo dei Priori, talenti del cinema quali Marco Bellocchio, Alessio Boni, Raoul Bova, Abel Ferrara, Elio Germano, Paolo Genovese, Madalina Ghenea, Giancarlo Giannini, Luca Manfredi, Giovanna Mezzogiorno, Don Most, Franco Nero, Roman Polanski, Walter Saxer, Carlo Verdone, Paul Verhoeven e molti altri.

Anche quest'anno la direzione artistica è affidata a Daniele Corvi, che ha scelto come madrina Elisabetta Pellini, protagonista del corto Lontanìa Andrea Simonella dallo stesso prodotto Corvi, che è stato inserito nella selezione ufficiale dei Nastri d'argento 2024.

In concorso, tra gli altri, i film Dante, di Pupi Avati, La caccia, di Marco Bocci, Mimì principe delle tenebre di Brando De Sica, Eo, del regista polacco Jerzy Skolimowski, Encounter Love, del regista cinese Chen Fei, Maschile Plurale, di Alessandro Guida e il documentario Mostruosamente Villaggio di Valeria Parisi, dedicato a Paolo Villaggio. Tra i cortometraggi, Grazie Lina di Yari Gugliucci, con Lina Wertmuller, e fuori concorso Tutto il tempo del mondo di Daniele Barbiero, con protagonista Enzo Miccio, dedicato una malattia rara e poco conosciuta, l'angioedema ereditario.

Tra gli eventi del festival: un incontro con il regista attore Marco Bocci e l'attrice Laura Chiatti, una masterclass con il regista Pupi Avati e il produttore Antonio Avati; la presentazione del libro Il rumore delle cose nuove del regista e sceneggiatore Paolo Genovese; un incontro con l'attrice Laura Morante; la presentazione di Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice, autobiografia di Claudia Gerini; e in chiusura un concerto-racconto in onore di Ennio Morricone del compositore Alessandro De Rosa.

Tra gli altri ospiti, l'attore e regista Brando De Sica, l'attrice Michela Giraud, il regista e sceneggiatore Jerzy Skolimowski (in video collegamento), il conduttore televisivo Enzo Miccio.

Il manifesto del Love Film Festival è dedicato all'attore perugino Filippo Timi, fotografato con Lucia Mascino da Gianluigi Di Napoli.

"Teniamo molto a questo decennale - sottolinea in una nota del festival il direttore artistico, Daniele Corvi - che presenta film che trattano il tema della passione da più punti di vista e che vede illustri personaggi del cinema".

Alla conferenza stampa di presentezione, a rappresentare la Fondazione Perugia c'era il direttore Fabrizio Stazi che ha elogiato il programma ricco di contenuti e ospiti.

Per la Rai, era presente il direttore della sede Umbria, Giovanni Parapini, che ha messo in evidenza il percorso virtuoso del Love Film Festival, fatto di sinergie sul territorio ben radicate e che porta gli stessi valori di Rai con una particolare attenzione ai diritti civili.

La presidente Chiara Troni ha mandato, tramite il direttore artistico, un ringraziamento a tutte le realtà che hanno sostenuto il festival.



