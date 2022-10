Due giorni di anteprima per Frantoi aperti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Propone un'anteprima venerdì 21 e sabato 22 ottobre l'edizione 2022, la 25/a, di Frantoi aperti, in programma in Umbria da sabato 29 ottobre. Fino al 27 novembre celebrerà, per cinque fine settimana, l'arrivo del nuovo olio extravergine di oliva nel periodo della raccolta e frangitura, proponendo esperienze in frantoio, tra gli olivi, all'aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d'arte, legate al mondo dell'olio extravergine d'oliva di qualità (www.frantoiaperti.net).

Per inaugurare questa edizione della manifestazione - si legge in un comunicato della Regione -, è stato organizzato un doppio appuntamento. Il primo è un convegno, dal titolo "E viaggiar m'è dolce in questa Strada dell'Olio. Tendenze e buone pratiche per un oleoturismo consapevole" che si terrà alla Rocca di Casalina a Deruta, venerdì 21 ottobre. Alle ore 14.30 sarà possibile partecipare alla visita della Rocca di Casalina, guidata da Abate dom Giustino Farnedi dell'Abbazia di San Pietro di Perugia. Seguirà poi il convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia in collaborazione con l'Associazione Strada dell'Olio extra vergine d'oliva Dop Umbria e la Fondazione per l'Istruzione Agraria.

(ANSA).