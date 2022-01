Quattordici nuovi ricoveri per Covid e un altro morto in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 GEN - Fanno registrare 14 ricoveri in più e un'altra vittima i dati giornalieri della Regione sull'andamento della pandemia in Umbria, aggiornati a sabato 8.

I ricoverati negli ospedali umbri sono ora 204, il 7,4 per cento in più in un giorno. I posti occupati in terapia intensiva sono 12 (quattro in più).

Le vittime salgono complessivamente a 1.522: sono 18 dall'inizio del nuovo anno.

Nelle ultime 24 ore sono state certificate 1.663 guarigioni ed i nuovi contagi accertati sono 3.775. Gli attualmente positivi salgono a 34.014 (più 6,6 per cento).

Si trovano in isolamento contumaciale 38.810 umbri.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 20.593 test antigenici e 5.922 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 14,23 per cento (era 23,2 ieri e 15 per cento il 6 gennaio). (ANSA).