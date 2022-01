Ancora quasi 8mila terze dosi di vaccino in un giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 GEN - Prosegue la campagna vaccinale in Umbria, dove nell'ultimo giorno sono state somministrate 728 prime dosi e 7.974 terze dosi.

I cittadini vaccinati con almeno una dose sono complessivamente 713.277, pari all'82,75 per cento dei residenti.

Hanno completato il ciclo primario 703.436 umbri, l'81,57 per cento.

La terza dose è stata somministrata complessivamente a 321.290 cittadini, il 37,45 per cento del totale. Con un incremento del 2,5 nelle ultime 24 ore.

I prenotati sono 156.347.

In tutto è stato somministrato in Umbria il 97,52 per cento delle dosi al momento consegnate.

E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati all'8 gennaio. (ANSA).