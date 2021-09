Mogol poliziotto ad honorem per impegno con questura Terni

(ANSA) - TERNI, 30 SET - Mogol 'poliziotto ad honorem' grazie alla proposta del questore di Terni, Bruno Failla. Il conferimento dell'onorificenza al maestro Giulio Rapetti è avvenuto mercoledì a Roma, durante l'evento organizzato dalla polizia di Stato in occasione della festa di San Michele Arcangelo, da parte del capo della polizia Lamberto Giannini.

Alla base del riconoscimento "l'impegno e l'incondizionata disponibilità dimostrati in occasione dei progetti e delle iniziative della polizia di Stato, volte a diffondere i principi di legalità e solidarietà sociale nel territorio di Terni e in tutta la nazione". L'onorificenza suggella un rapporto di amicizia cresciuto negli anni fra il maestro e la questura ternana, una collaborazione basata - si legge in una nota della polizia - "sul profondo rispetto delle reciproche competenze e conoscenze usando il linguaggio universale della musica per condividere i valori di solidarietà, amicizia e legalità".

