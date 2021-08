In Umbria ancora più guariti di nuovi positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 2.067, 19 in meno di giovedì, mentre si registrano tre ricoverati in più, 56 complessivamente, quattro dei quali, dato stabile, in terapia intensiva, e un altro morto per il virus, 1.427 dall'inizio della pandemia.

Questo in sintesi il quadro aggiornato dei dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 128 nuovi positivi e 146 guariti. I tamponi analizzati sono stati 1.843 e i test antigenici 3.395, con un tasso di positività del 2,4 per cento (era 1,9 giovedì e del 2,98 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).