Nessuna irregolarità da controlli in Umbria per Green pass

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - Nessuna irregolarità è emersa in Umbria nei controlli compiuti dai carabinieri del Nas sul rispetto della normativa relativa al corretto uso del Green pass. Operazione che ha interessato l'intero territorio nazionale.

In Umbria i carabinieri del Nas - comandati dal tenente colonnello Giuseppe Schienalunga - sono stati impegnati in una quarantina di verifiche in tutta la regione. Non sono state però accertate irregolarità. (ANSA).