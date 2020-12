Medico vaccinato, non abbiate paura

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - "Il mio vuole essere un messaggio a non avere paura del vaccino, un esempio per la popolazione": a dirlo è Michela Cardamone, medico del team vaccinale della Usl 1, la prima a ricevere in Umbria quello per il Covid. "Spero di essere d'aiuto a chi è titubante" afferma parlando con l'ANSA.

Sottolineando anzitutto di "stare bene così come tutti gli altri che hanno ricevuto le dosi" nel 'vaccine day'.

La dottoressa Cardamone è responsabile di due centri di salute a Perugia. "Nella mia attività professionale - spiega - ho vaccinato tantissime persone, bambini e adulti. Non ho avuto esitazioni quando mi hanno detto che sarebbe toccato a me per il Covid e mi sono sottoposta all'inoculazione con la massima tranquillità".

"Penso che sia un dovere nei confronti dei pazienti - ribadisce - che un medico si vaccini. Abbiamo aspettato questo momento per tante settimane e ora sarebbe un peccato sprecare l'opportunità. Bisogna superare le paure perché i vaccini sono uno strumento di protezione importante nella pandemia di Sars-CoV-2". Uno strumento per "tornare alla normalità" nel rapporto "anche umano" tra medico e paziente - sottolinea ancora - "oggi necessariamente 'allontanati' dagli strumenti di protezione (come mascherine e visiere) necessari per bloccare la diffusione del virus".

"Sono lusingata - ha concluso la dottoressa Cardamone - per essere stata anche io protagonista di questa giornata europea dedicata al vaccino, da qui possiamo ripartire". (ANSA).