Direttore farmacia ospedale, oggi giorno storico

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - "È una giornata storica": così all'ANSA il direttore della farmacia dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Alessandro D'Arpino, definisce l'avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. "Questo giorno - aggiunge - rappresenta l'inizio di un cammino verso l'immunizzazione e quindi è davvero un momento importante".

D'Arpino spiega che "oggi sono arrivate in Umbria solo 85 dosi in 17 fiale, nelle prossime settimane arriverà il grosso delle consegne". "Il vaccino - dice ancora - sarà stoccato a -80 gradi e abbiamo tutto pronto per riceverlo, per poi inviarlo, una volta scongelato, alle singole strutture dove entro 5 giorni dovrà essere somministrato" (ANSA).