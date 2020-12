Squarta, mi vaccinerò perché rivoglio mia vita

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - "Come sarà possibile mi vaccinerò, pubblicamente": lo annuncia il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta, Fratelli d'Italia.

"L'unica via d'uscita è il vaccino. Se vogliamo tornare ad una vita normale è la sola strada possibile. Io personalmente rivoglio la mia libertà" ha scritto su Facebook.

"Dobbiamo accelerare e farci trovare pronti - afferma Squrta -, non ci possiamo permettere di sbagliare, se abbiamo a cuore il destino e il futuro della nostra Nazione. Preferisco la scienza alle ricerche fatte su Google. La scienza ci ha salvato tante volte, lo farà anche adesso".

"Non comprendo, e lo scrivo con il massimo rispetto per chiunque - scrive ancora il presidente dell'Assemblea legislativa -, questa diffidenza nei confronti della scienza, che tante volte ci ha salvati. Si ricorrono tesi complottiste che non hanno alcun riscontro con l'evidenza scientifica, e si dà credito a personaggi che non hanno alcun titolo per esprimere contrarietà. La scienza ha permesso a tutti noi di avere un'aspettativa di vita quasi doppia rispetto a 100 anni fa. I vaccini ci hanno consentito di debellare malattie invalidanti e mortali. Nessuno, credo, vuole mettere a rischio la salute dell'uomo, tanto più che con i mezzi di comunicazione attuali sarebbe impossibile tenerlo nascosto".

"Lascio parlare di scienza - annuncia ancora Squarta - chi ha studiato. Medici, biologi, scienziati. Loro e solo loro - conclude - possono parlare di vaccini e controindicazioni".

(ANSA).