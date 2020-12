Medico vaccinato, mai avuto dubbi a farlo

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 27 DIC - "È un passo importante per il contrasto al Covid e non ho mai avuto alcun dubbio sul fatto di dovermi vaccinare": a dirlo è stato Carlo Vernelli, medico in servizio presso la clinica malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Terni e uno dei primi a riceve il vaccino anti-Covid oggi all'ospedale di Spoleto dove ha preso il via la campagna di vaccinazione regionale. "Nel vaccinarmi ho avvertito un po' di emozione - ha aggiunto -, ma ho la certezza che questo sia il comportamento da adottare a tutti i livelli, dai più giovani agli anziani".

"La vaccinazione - ha sostenuto ancora Vernelli - è una misura che ci consentirà di sconfiggere questa malattia. In questi mesi ho sperato più volte che il mondo scientifico riuscisse a produrre in tempi brevi il vaccino e i controlli messi in atto dalle istituzioni internazionali ci fanno stare tranquilli".

(ANSA).