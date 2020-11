Scende tasso positività tamponi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Scende oggi all'8,59 per cento il tasso di positività al Covid dei tamponi analizzati in Umbria nell'ultimo giorno, 4.748, 385.737 totali, dai quali sono scaturiti 408 nuovi casi, 21.369. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Registrate altre nove vittime per il virus, 323 complessivamente, e 344 guariti, 9.618. Gli attualmente positivi sono ora 11.428, 55 più di ieri.

Sul fronte degli ospedali, i ricoverati sono 447, 11 in più, 75, più quattro, in terapia intensiva.

Tra i nuovi positivi una ospite della residenza per anziani Muzi Betti di Città di Castello. "Una signora di 100 anni" che ha contratto il virus come due operatori sanitari, secondo quanto reso noto dal sindaco tifernate Luciano Bacchetta.

