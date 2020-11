ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, cala tasso positività tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Per cercare di frenare l'epidemia di Covid, il Comune di Perugia ha deciso di prorogare fino al prossimo 3 dicembre la chiusura della scalinata della cattedrale di San Lorenzo. Sia nella parte che affaccia su piazza IV Novembre, sia su piazza Danti.

Provvedimento arrivato nel giorno in cui i dati giornalieri sulla pandemia in Umbria evidenziano che scende all'8,59 per cento il tasso di positività dei tamponi analizzati nell'ultimo giorno, 4.748, 385.737 totali, dai quali sono scaturiti 408 nuovi casi, 21.369. Registrate altre nove vittime per il virus, 323 complessivamente, e 344 guariti, 9.618. Gli attualmente positivi sono ora 11.428, 55 più di ieri. Sul fronte degli ospedali, i ricoverati sono 447, 11 in più, 75, più quattro, in terapia intensiva.

Tra i nuovi positivi anche un'ospite della residenza per anziani Muzi Betti di Città di Castello. "Una signora di 100 anni" che ha contratto il virus come due operatori sanitari, secondo quanto reso noto dal sindaco tifernate Luciano Bacchetta.

Nelle prime due settimane dello screening gratuito di Regione e Federfarma Umbria tramite test sierologici rapidi gratuiti nelle farmacie umbre aderenti (oltre 100), riservato a studenti (0-19 anni) e familiari, sono stati già refertati 7.068 esami, 269 dei quali hanno riscontrato valori di positività.

La speranza di uscire al più presto dalla crisi sanitaria è legata al vaccino e nella sperimentazione di quello AstraZeneca-Oxford è impegnato anche il medico umbro Antonio Metastasio. Che risponde "speriamo di si" alla domanda se il preparato sarà il "regalo" per il Natale o l'inizio del nuovo anno. "Anche se - aggiunge parlando con l'ANSA - ci vorranno mesi prima che la campagna di vaccinazione faccia effetto".

(ANSA).