Per volontario vaccino non è unica soluzione Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Anche quando sarà reso disponibile, il vaccino per il Covid "non potrà essere l'unica soluzione" per mettere fine alla pandemia. Ne è certo Antonio Metastasio, medico impegnano nel trial di quello Oxford-AstraZeneca. "Bisognerà continuare - spiega all'ANSA - con le misure di controllo, continuare a testare e a tracciare i pazienti e anche proseguire la sperimentazione e la ricerca di terapie per chi è infetto. Infine bisogna iniziare a pensare alle sequele del Covid a quella sindrome chiamata 'Long Covid' che sembra colpire oltre il 40% dei pazienti".

"Inoltre lo dico da psichiatra - ha proseguito Metastasio - credo sia importante lavorare alle consequenze per la salute mentale che questa pandemia sta causando. C'è chi ha detto che la quarta ondata del Covid sarà quella delle malattie mentali".

(ANSA).