Tesei, Umbria riferimento per emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - "L'Umbria è stata dichiarata regione benchmark italiana per la gestione dell'emergenza Covid, a fronte di un tasso di contagi simile a quello di regioni come il Friuli, nonostante le vicine Marche abbiano invece numeri negativi": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa.

Il dibattito dell'L'Aula si è infatti incentrato sulle strategia dell'Umbria per il contrasto della pandemia e sulle misure per la Fase 2. Oltre alla presidente Tesei, sono intervenuti l'assessore alla Sanità, Luca Coletto e il portavoce delle opposizioni Fabio Paparelli.

"La media dei decessi - ha detto tra l'altro la presidente - è stata del 4,5 per cento a fronte della media italiana molto più alta, al 13,4. Abbiamo il 68 per cento di guariti contro il 29 della media nazionale". (ANSA).