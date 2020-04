Coronavirus: +4 Tote und 15 neue Fälle

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Vier Tote und 15 neue Fälle sind in den vergangenen 24 Stunden in Südtirol verzeichnet worden.

Die Gesamtzahl der positiv Getesteten steigt damit auf 2395. 205 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen werden zurzeit in den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in den vertragsgebundenen Kliniken und der Einrichtung in Gossensaß versorgt. Die 65 Personen, die als Verdachtsfälle gelten, in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut.

Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Südtiroler Krankenhäusern, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, liegt nun bei 18. Weitere Südtiroler Intensivpatienten und -patientinnen werden in Krankenhäusern in Österreich und Deutschland behandelt. 154 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind bisher in den Südtiroler Krankenhäusern verstorben. Die Seniorenwohnheime melden 95 Verstorbene. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 249.

228 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes habe sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. 12 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte haben sich ebenfalls infiziert. Als geheilt gelten in Südtirol 604 Personen. Dazu kommen 236 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 840 (+45 gegenüber dem Vortag). (ANSA).