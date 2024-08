Arrestato truffatore che si spacciava per carabiniere

I carabinieri di Bolzano hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un truffatore che si spacciava come carabiniere, per ingannare persone anziane. L'uomo è stato rintracciato in via Cologna. Insieme ad un complice aveva appena derubato una signora anziana, fingendosi maresciallo dei carabinieri per estorcerle preziosi e denaro del valore di circa 38.000 euro.

La signora, a casa col marito, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era qualificato come maresciallo dei carabinieri e che la informava di un presunto incidente stradale causato dal figlio della coppia. Mentre il marito si sarebbe dovuto recare alla caserma dei carabinieri per alcune fittizie comunicazioni urgenti, la moglie è stata poi contattata da un falso operatore della Questura, che le ha chiesto di consegnare denaro e gioielli come acconto per risarcire la vittima dell'incidente.

Dopo aver consegnato un orologio Cartier, due fedi in oro, quattro anelli diamantati e 190 euro in contanti a un giovane che si è presentato alla porta, la donna ha iniziato a sospettare di essere stata truffata e ha contattato immediatamente il figlio, che ha allertato i carabinieri, già presenti sul territorio con diverse pattuglie per servizi di prevenzione. Grazie alla tempestività della segnalazione e all'intervento dei carabinieri, l'uomo è stato fermato poco dopo con l'intera refurtiva in suo possesso.

Il complice, descritto come un uomo di circa 30 anni con capelli rasati e un vistoso pizzetto, alla vista dei carabinieri è riuscito a dileguarsi nel traffico cittadino. Tuttavia, grazie ai successivi accertamenti e all'utilizzo di strumenti di riconoscimento facciale, lo stesso, gravato da precedenti specifici, è stato identificato dai militari e deferito in stato di libertà.



