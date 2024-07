Perde al Gratta e vinci e morde il tabaccaio. E' successo a Bolzano. L'autore di questo inusuale gesto, avvenuto evidentemente in preda alla ludopatia e ai fumi dell'alcol, è un cittadino pachistano di 51 anni con numerosi precedenti.

L'uomo, avendo perso circa 300 euro, aveva sfogato la propria frustrazione lanciando i tagliandi perdenti contro il titolare. Il tabaccaio, anche per non creare problemi agli altri clienti, ha invitato l'ubriaco ad uscire dal negozio, ma questo si è scagliato contro di lui, colpendolo con un pugno in fronte, per poi morderlo al braccio prima di darsi alla fuga.

L'aggressore è stato velocemente individuato e fermato da una pattuglia di polizia. Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha firmato il decreto di espulsione.



