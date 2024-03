Svp Generation 60+, 'Dorfmann ha lavorato bene a Bruxelles'

"Herbert Dorfmann ha svolto un ottimo lavoro a Bruxelles. Egli garantisce che gli interessi e le preoccupazioni dei sudtirolesi siano rappresentati a Bruxelles nel miglior modo possibile". Lo ha detto il presidente della "Generation 60+" della Svp, Otto von Dellemann, manifestando il sostegno della componente alla ricandidatura alle elezioni europee dell'eurodeputato.

Dorfmann, ha aggiunto von Dellemann, "è sempre stato un paladino delle esigenze dei cittadini anziani, sia come sindaco di Velturno, sia come presidente di circoscrizione di Bressanone e, negli ultimi anni, soprattutto come membro del Parlamento europeo. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, la generazione 60+ dell'Svp farà tutto il possibile per garantire che il maggior numero possibile di cittadini anziani voti alle elezioni europee".



