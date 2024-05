Puccini secondo Muti, ecco il cast del concerto

I soprani Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia e i tenori Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli: sono gli artisti, scelti dal Maestro Riccardo Muti, che comporranno il cast artistico del concerto "Puccini secondo Muti" che si svolgerà il 28 giugno a Lucca, dove Muti dirigerà l'Orchestra Cherubini, nel ventennale della sua fondazione. I 120 musicisti si esibiranno su un palco speciale e un luogo iconico come le Mura storiche di Lucca. La serata - il cui cast è stato comunicato a Roma, al Ministero della Cultura - sarà trasmessa in mondovisione dalla Rai con biglietti già venduti in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Australia, ha annunciato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, intervenendo a Roma, in occasione della giornata di studi dedicata a Giacomo Puccini. "Questo concerto è un appuntamento importantissimo per le celebrazioni del centenario di Giacomo Puccini - ha sottolineato il sindaco di Lucca, Mario Pardini -. Si tratta di un evento unico che si svolgerà nella città natale del grande compositore, un tributo internazionale che ci rende tutti molto orgogliosi di essere lucchesi".



