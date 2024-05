Italiano 'la finale di Conference difficile, ma molto fiducioso'

"La sensazione è che stiamo ripetendo il percorso dello scorso anno con un ottimo finale di stagione, penso che la Fiorentina arrivi bene alla finale, sono molto fiducioso". Così Vincenzo Italiano a sette giorni (29 maggio) dall'appuntamento di Atene contro l'Olympiakos, in palio il trofeo di Conference League per il quale lui e la sua squadra hanno lottato anche la passata stagione, perdendo a Praga 2-1 con il West Ham.''E' una grandissima soddisfazione e un grande orgoglio essere ancora in finale e rappresentare l'Italia - ha aggiunto il tecnico ai microfoni Sky in occasione del Media Day della Uefa al Viola Park - Arrivare a termine di questa competizione è difficile, rappresenta un grande percorso, però è anche vero che le finali quando si disputano bisogna poi cercare di vincerle''. Atteso dalla trasferta di Cagliari, anticipata a domani sera, importante per la Fiorentina per conquistare punti utili a blindare l'ottavo posto e quindi l'accesso alla prossima Conference per il terzo anno consecutivo Italiano non nasconde la sua fiducia per questo decisivo finale di stagione: ''Rispetto alla passata stagione c'è maggiore consapevolezza avendo già vissuto questa attesa, arriviamo alla finale con un po' più di esperienza, maggiore conoscenza e consci di andare ad Atene a giocarci qualcosa di importantissimo. Cercheremo di preparare tutto nel migliore dei modi, le finali spesso vengono decise dai dettagli, mi aspetto una gara tosta, affronteremo un avversario di valore e qualità, ma noi faremo di tutto per avere e giocarci le nostre chance''.



