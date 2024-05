Fiorentina: Dodo 'tutto sulla Conference, chance di riscatto'

''L'anno scorso Italiano si arrabbiò molto per le due finali, ora noi dobbiamo dare tutto per portare questa gioia a lui. Come si dice in Brasile una finale non la si gioca, si vince. Quella persa l'anno scorso con il West Ham ci ha insegnato come affrontarla meglio la prossima''. Dodo si sta preparando per la trasferta di Cagliari anticipata a domani sera (''Vogliamo fare bene anche in campionato'') ma i pensieri suoi e di tutta la Fiorentina sono occupati dall'appuntamento di Atene del 29 maggio contro l'Olympiakos, ultimo atto di Conference League. I viola sono alla seconda finale europea consecutiva, l'obiettivo è coronarla stavolta con un trofeo.''Per noi questa sfida conta tantissimo - ha continuato l'esterno brasiliano intervenuto oggi al Viola Park al Media Day organizzato dalla Uefa - La stiamo vivendo come una grande opportunità di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno a Praga. Sappiamo quello che dobbiamo fare, sia a livello di squadra che individuale. Dovremo fare di tutto per portare a casa il trofeo, per noi e per Firenze''. In questi giorni Dodo ha parlato con il connazionale Taison, suo compagno ai tempi dello Shakhtar che attualmente gioca al Paok Salonicco: ''Mi ha spiegato che l'Olympiakos è una squadra molto forte, con un attacco pericoloso, anche se non le manca qualche punto debole. Ma non lo svelerò - ha sorriso il giocatore viola - Di sicuro dovremo fare una grande prestazione''. In questo periodo tiene banco anche il futuro di Italiano che appare ormai lontano da Firenze dopo tre anni. ''Se in caso di vittoria proveremo a convincerlo a restare? Non sappiamo ciò che pensa, ora è concentrato solo sul finale di stagione, di certo lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi, la speranza è che sia con noi anche il prossimo anno''. Quanto al proprio futuro Dodo non ha dubbi: ''Fosse per me io resterei qui a vita''. C'è voglia di fare bene e soprattutto di rivincita in casa viola e a confermarlo è anche Rolando Mandragora: ''Ci stiamo preparando bene e non vediamo l'ora di giocare, conquistare la coppa sarebbe la ciliegina per noi e per tutti i nostri tifosi.

L'ambiente sarà caldo, come la nostra gente, ci seguiranno in tanti e ci daranno una grossa carica''.



