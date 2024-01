Cane bloccato su pescaia dell'Arno, salvato dai vigili del fuoco

Un cane, rimasto bloccato nel tratto del fiume Arno a valle della pescaia di Rovezzano, sui massi di pietra, e che non riusciva a tornare sulle sponde, è stato salvato dai vigili del fuoco del comando di Firenze.

L'intervento, intorno alle 16, di questo pomeriggio. I pompieri, con la squadra di terra e il personale del nucleo sommozzatori, sono arrivati nella zona, e con il gommone hanno raggiunto in navigazione la pescaia. I sommozzatori hanno recuperato il cane e lo hanno riportato a riva per riconsegnarlo al proprietario.



