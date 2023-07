Tuffo in Arno da ponte a Firenze, salvati dai vigili del fuoco

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Si tuffano in Arno dal ponte Santa Trinita a Firenze ma poi non riescono a risalire sulla riva del fiume. Due cittadini del Centro America sono stati tratti in salvo dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e portati poi al pronto soccorso. E' accaduto ieri sera intorno alle 23.30. I due, 30 e 37 anni, secondo quanto emerso, erano storditi dall'alcol. Avrebbero ammesso di fronte ai poliziotti e ai soccorritori di aver fatto una bravata: sono stati sanzionati per ubriachezza, ma rischiano anche una denuncia per procurato allarme.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 115 dopo aver visto i due togliersi le scarpe e lanciarsi dal ponte. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze e la polizia. I due sono riusciti a raggiungere a nuoto la riva, ma avrebbero avuto difficoltà ad uscire dall'acqua per l'altezza del margine. I due stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, sono stati recuperati dai vigili del fuoco e portati in ospedale per le cure. (ANSA).