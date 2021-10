Morto cercatore di funghi caduto in zona impervia Garfagnana

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 06 OTT - Un cercatore di funghi è morto oggi a seguito di una caduta mentre si trovava in una zona impervia sul versante nord del monte Mosca, a Bagni di Lucca (Lucca), in Garfagnana. Sul posto sono intervenuti 118, Soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco. Era stato allertato anche l'elicottero Pegaso che però non è potuto intervenire per avverse condizioni meteo.

Un altro cercatore di funghi, di 77 anni, che si era infortunato è stato invece soccorso sull'Appennino Pistoiese a Prunetta dal Soccorso Alpino, attivato dal 118. Sul posto presente anche personale della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Una volta raggiunto l'infortunato, le squadre hanno provveduto a stabilizzarlo e metterlo in barella. Da lì è stato trasportato fino alla strada dove c'era un'ambulanza che lo ha trasferito in ospedale. (ANSA).