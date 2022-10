Rimossi manifesti per celebrare la Marcia su Roma

Alcuni manifesti abusivi per celebrare l'anniversario della Marcia su Roma sono apparsi nella notte per le strade della Capitale. I manifesti sono stati subito rimossi grazie all'intervento del Campidoglio. "Ho disposto la loro immediata rimozione. #Roma, medaglia d'oro al Valore Militare per la #Resistenza, è e sarà sempre antifascista", spiega in un post il sindaco di Roma Roberto Gualtieri giudicando i manifesti "inaccettabili e vergognosi".