Iran sanziona Ue,risposta a misure per droni e repressione

(ANSA) - TEHERAN, 26 OTT - Il ministero degli Esteri iraniano ha annunciato i nomi di individui e istituzioni dell'Unione europea designati per essere sanzionati in risposta alle misure di Bruxelles contro Teheran per la fornitura di droni iraniani alla Russia, utilizzati in Ucraina, e dopo la repressione delle proteste per Mahsa Amini, la 22enne curda morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

"L'Iran impone sanzioni in risposta al sostegno dell'Unione europea (Ue) ai gruppi terroristi anti iraniani e alle sue provocazioni su violenza e terrorismo che hanno portato alle rivolte in Iran", si legge nella dichiarazione del ministero degli Esteri, come riporta Irna. "Teheran respinge e condanna fermamente anche le sanzioni illegali dell'Ue del 17 ottobre contro persone e istituzioni iraniane, come chiara interferenza negli affari interni dell'Iran", aggiunge il comunicato. (ANSA).