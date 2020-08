Albero cade su tenda in camping, morta anche la sorella 14/enne

(ANSA) - MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA), 30 AGO - E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 anni deceduta stamani per la caduta di un pioppo sulla tenda del campeggio a Marina di Massa. La ragazzina,, anche lei nella tenda, era stata soccorsa in gravissime condizioni e il personale del 118 era riuscito a portarla in ospedale dove però, a distanza di poche ore, per i gravi traumi riportati nell'incidente è morta. (ANSA).