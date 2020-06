Bolivia: sì Parlamento legge voto 6/09

(ANSA) - LA PAZ, 10 GIU - Il Parlamento della Bolivia ha approvato in tempo record una legge che stabilisce lo svolgimento di elezioni generali il prossimo 6 settembre. Lo riferisce il portale di notizie Erbol, precisando che il provvedimento è stato trasmesso alla presidente ad interim Jeanine Anez per la promulgazione.

Il progetto di legge, messo a punto dal Tribunale supremo elettorale (Tse) dopo consultazione di tutti i leader di partito, è stato approvato ieri in una sola giornata prima dalla Camera e poi dal Senato, dopodiché la presidente della Camera alta, Eva Copa, ha disposto il suo invio all'Esecutivo.

In concreto il Parlamento ha fissato il periodo di 127 giorni, a partire dal 3 maggio, data delle elezioni annullate a causa del coronavirus, per organizzare la consultazione elettorale.