Grecia riapre confini a turisti il 15/6

(ANSA) - BELGRADO, 19 MAG - La Grecia riaprirà le sue frontiere al turismo il 15 giugno prossimo. Lo ha annunciato il premier greco Kiryakos Mitsotakis intervenendo ad un vertice quadrilaterale con altri Paesi dei Balcani per fare il punto sulle prospettive di ripresa della regione dopo la pandemia di coronavirus. Il premier greco si è detto d'accordo per la riapertura dei confini il primo giugno per i viaggi d'affari, i lavoratori stagionali e i componenti familiari residenti in altri Paesi. E ha annunciato che l'apertura delle frontiere per i viaggi turistici avverrà dal 15 giugno.