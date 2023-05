(ANSA) - ROMA, 07 MAG - L'Italia è il quinto paese al mondo più colpito dai ransomware e al quinto posto in Europa per credenziali sfiltrate. Sono alcuni dati contenuti nel '2023 Y-Report' della società di sicurezza Yarix. Dei 175.045 eventi intercettati nel 2022, i supermercati (12%) e la moda (11%) hanno rappresentato i comparti più colpiti, insieme al sistema bancario e finanziario (10%) e all'industria chimica (9%). Nello scenario delineato dal rapporto, l'Italia spicca per l'incidenza di ransomware - i virus che prendono in ostaggio i dispositivi e chiedono un riscatto - che si confermano uno dei maggiori fattori di rischio per la sicurezza delle aziende: è il quinto paese più colpito dopo Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Germania. I gruppi cybercriminali più attivi in questo senso risultano Lockbit, AlphV/BlackCat e Hive.

L'Italia si posiziona anche nella top 20 mondiale e al quinto posto a livello europeo per credenziali esfiltrate, preceduta da Polonia, Francia, Germania, Spagna. Il furto avviene attraverso gli infostealer, dei software malevoli che appunto rubano dati.

Yarix ha infine condotto un'analisi dettagliata del forum 'Infinity' sul dar web fondato da gruppi hacktivist pro Russia, fra cui Killnet. "Il forum rappresenta una novità nel modo di agire dei gruppi hacktivist, costituendosi come principale aggregatore di gruppi hackers pro Russia", sottolinea Yarix.

