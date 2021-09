Bill Gates,mondo ancora a rischio pandemie globali

(ANSA) - WASHINGTON, 14 SET - Era stato proprio Bill Gates, sei anni fa, a suggerire che "il peggiore killer potenziale per il globo" sarebbe stata una pandemia. Ora il fondatore di Microsoft mette in guardia che nonostante la lotta al covid il mondo e' ancora a rischio di ulteriori pandemie e non si sta facendo abbastanza per prepararsi alla prossima. "Sono preoccupato che l' attenzione generale verso la messa a punto di una buona preparazione per le pandemie sia ancora bassa". Gates ha tuttavia plaudito all' iniziativa del presidente Biden: il piano per 65 miliardi di dollari proprio per il rafforzamento della preparazione alle pandemie - ha dichiarato - e' un passo nella giusta direzione". A suo avviso pero', "l''unica soluzione sarebbe avere aziende pronte a mettere a punto un vaccino quando ce ne sarà necessità in 100 giorni e a produrne il necessario per tutti i Paesi del mondo nei seguenti 100 giorni". In un rapporto appena pubblicato la Fondazione "Bill & Melinda Gates Foundation" ha sollecitato le nazioni ad investire di più nei sistemi sanitari e proprio nella capicità di creare e produrre vaccini. Il rapporto sottolinea fra l'altro la disuguaglianza creatasi nella distribuzione delle immunizzazioni anti-covid tra la nazioni ricche e povere. (ANSA)