Alibaba.com scommette con Cia sul cibo italiano nel mondo

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Promuovere le esportazioni del Made in Italy agroalimentare, aprendo nuovi canali commerciali online per le aziende associate e favorendo incontri sul web con i buyers di tutto il mondo. E' l'obiettivo dell'accordo siglato oggi a Roma da Cia-Agricoltori Italiani e Alibaba.com, la più grande piattaforma di e-commerce B2B (business-to-business) a livello internazionale e parte del Gruppo Alibaba. Un impegno che avrà durata di un anno in cui i due partner collaboreranno, anche attraverso Adiacent, per sostenere e valorizzare aziende locali e prodotti agroalimentari di qualità tramite il portale web internazionale, collegando acquirenti e fornitori, produttori e grossisti, per condurre affari in modalità virtuale.

D'altra parte i dati parlano chiaro: l'e-commerce B2B, lo scambio commerciale di prodotti tra aziende, è 11 volte più grande del B2C, il business rivolto al consumatore finale.

Attualmente, l'export online italiano B2C vale 11,8 miliardi di euro, mentre quello B2B arriva a fatturare 132 miliardi. In questo contesto, Alibaba.com ha 150 milioni di utenti registrati nel mondo, 190 tra Paesi e Regioni coinvolte, oltre 300 mila richieste al giorno per 40 settori merceologici. Il tutto con un occhio di riguardo proprio al food&beverage, prima voce tra le 'top 10 industries' della piattaforma online, con il 12% dei click sul vino e il 7% sulla pasta. Tra i punti dell'accordo tra Cia e Alibaba.com ci sono anche tanti servizi a supporto delle aziende, dalla creazione di materiale pubblicitario e informativo, alla commercializzazione di prodotti e fornitori sulla vetrina 'Padiglione Italia' del portale, alla partecipazione a roadshow, convegni e promozioni online tramite canali social o media. (ANSA).