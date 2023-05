Roland Garros:Sinner'a occhi chiusi sogno di diventare numero 1'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Se chiudo gli occhi, il mio obiettivo è di andare il più avanti possibile in classifica e come persona. Il sogno è diventare numero 1 del mondo, e darò tutto quello che ho per riuscirci. Poi se non ci arriverò, mi basterà non avere rimpianti, non pensare di non aver dato il 100%". Jannik Sinner si svela, racconta la sua ambizione ultima nell'intervista concessa a SuperTennis a Parigi in vista del Roland Garros.

L'altoatesino arriva in Francia forte delle sicurezze maturate nelle passate edizioni del tornei e delle ulteriori certezze costruite in questa stagione. "Mi sento abbastanza bene al Roland Garros e l'ho fatto vedere gli anni passati. Fisicamente sto molto bene, mi sono allenato bene. Sono contento di esserre qui" ha detto Sinner. L'assenza di Nadal, il campione più vincente nella storia del torneo, disegna nuove possibilità per tutti. Ma Sinner si concentra soprattutto sulla sua strada. "Non ho passato tanto tempo con Rafa, Roger e Nole nei tabelloni - ha detto -. Di sicuro rafa è iul nome più importante che manca quest'anno. ma sono concentrato soprattutto su quello che devo fare io". (ANSA).