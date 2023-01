Tennis: Djokovic difende il padre "non sostiene alcuna guerra"

(ANSA) - MELBOURNE, 28 GEN - Da parte del padre di Novak Djokovic "non c'era intenzione di sostenere alcuna guerra". Lo ha dichiarato il campione serbo, aggiungendo di "sperare" che il genitore possa essere presente alla finale di domenica degli Open d'Australia, nella quale sfiderà Tsitsipas. "Non è stato bello non averlo vicino durante la semifinale. Spero che ci sarà per la finale", ha detto il giocatore in conferenza stampa.

Srdjan Djokovic ha deciso di non assistere alla partita per non "arrecare disturbo", dopo che l'ambasciatore ucraino aveva chiesto il ritiro del suo accredito per essere stato fotografato con alcuni tifosi filo-russi inneggianti con bandiere e striscioni alla guerra in Ucraina. (ANSA).