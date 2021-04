Tennis: Miami; sarà Hurkacz l'avversario di Sinner in finale

Sarà il polacco Hubert Hurkacz l'avversario di Jannik Sinner nella finale del Miami Open domani sera. Hurkacz nella notte italiana ha battuto il russo Rublev con un secco 6-4 6-3. Il 24enne tennista polacco e il 19enne azzurro sono colleghi, spesso compagni di allenamento e anche amici; in qualche occasione, come al torneo di Dubai il mese scorso, hanno giocato insieme nel doppio. Tuttavia in una partita ufficiale non si sono mai trovati l'uno di fronte all'altro.